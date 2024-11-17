«Шинник» и «Чайка» не смогли выявить победителя в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и «Чайка» из Песчанокопского. Игра проходила на стадионе «Шинник» (Ярославь, Россия). Матч завершился со счётом 0:0.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт. Во втором тайме вратарям обеих команд также удалось сохранить свои ворота «на замке». Матч так и завершился со счётом 0:0.

Ярославский «Шинник» набрал 19 очков в 19 матчах и на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Первой лиги. «Чайка» из Песчанокопского после этого матча поднялась на седьмое место, набрав 26 очков.