Норвегия — Казахстан: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Норвегии и Казахстана. Игра пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступит Яспер Вергот (Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча встречи.

После пяти туров группового этапа сборная Норвегии набрала 10 очков и занимает второе место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (семь очков) и Австрии (10 очков).