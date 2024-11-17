Англия — Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Англии и Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа национальная команда Англии набрала 12 очков и занимает первое место. Ирландия заработала шесть очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Финляндии (0 очков) и Греции (12 очков).