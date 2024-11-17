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Англия – Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 20:00

Англия — Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Англии и Ирландии. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Англия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа национальная команда Англии набрала 12 очков и занимает первое место. Ирландия заработала шесть очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Финляндии (0 очков) и Греции (12 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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