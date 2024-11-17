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Актёр Павел Деревянко поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Амкал»

Актёр Павел Деревянко поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Амкал»
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Актёр Павел Деревянко высказался о предстоящем товарищеском матче московского «Динамо» с медиаклубом «Амкал».

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
1-й тайм
1 : 2
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'    

— Думаю, сегодня стоит ждать три-четыре гола от «Динамо».

— 22-й номер — в честь Дзюбы?
— Почему? У него 22-й? Это просто моё число, — передаёт слова Деревянко корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, Павел Деревянко вместе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой будет защищать цвета московского «Динамо» в товарищеском матче. В 2022 году «Динамо» также на «ВТБ-Арене» обыграло «Амкал». Встреча завершилась со счётом 5:0.

Встреча клубов состоится уже сегодня, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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