Гол Роналду в падении «ножницами» в матче с Польшей признан лучшим в туре Лиги наций

15 ноября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче с Польшей (5:1). Его второй мяч, забитый эффектным ударом в падении «ножницами», признан лучшим в 5-м туре Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 910 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 75 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.