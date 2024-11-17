Гол Роналду в падении «ножницами» в матче с Польшей признан лучшим в туре Лиги наций
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15 ноября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче с Польшей (5:1). Его второй мяч, забитый эффектным ударом в падении «ножницами», признан лучшим в 5-м туре Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59' 2:0 Роналду – 72' 3:0 Фернандеш – 80' 4:0 Нету – 83' 5:0 Роналду – 87' 5:1 Марчук – 88'
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто забил 910 голов в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 75 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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