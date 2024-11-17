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Глеб — о Флике: не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово

Глеб — о Флике: не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб высказался об игре каталонцев после смены главного тренера Хави на немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.

— Флик после Хави — глоток свежего воздуха?
— Это так. Честно говоря, не ожидал, что дела у «Барселоны» будут идти так здорово. Не думал, что немецкий специалист сможет наладить такую атмосферу в «Барселоне», выстроить игру. Флик — красавчик. Я в него не верил, но ошибся.

— Вы как-то общаетесь с Хави?
— Нет, не общаюсь. Я слабо владею испанским, а он — английским. Так что мы всегда общались немного, — приводит слова Глеба Metaratings.

Напомним, сейчас «Барселона» располагается на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании (Ла Лиги). В активе у подопечных Флика 33 очка в 13 турах.

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