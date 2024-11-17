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В «Гавре» высказались по поводу возможного ухода Кузяева в зимнее трансферное окно

В «Гавре» высказались по поводу возможного ухода Кузяева в зимнее трансферное окно
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Заместитель спортивного директора французского «Гавра» Мохамед Эль-Харразе высказался о российском полузащитнике Далере Кузяеве.

«Спасибо, что беспокоитесь насчёт нашего финансового состояния, но у нас всё в порядке. У Далера действует контракт до 30 июня 2025 года, и он завершит сезон в нашем клубе», — приводит слова Эль-Харразе Odds.ru.

Ранее была информация, что «Гавр» обязали разгрузить зарплатную ведомость, чтобы соблюсти финансовый фейр-плей. По данным СМИ, у Далера Кузяева одна из самых больших зарплат в клубе.

В нынешнем сезоне Кузяев сыграл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 8 млн.

После 11 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Дидье Дигара встретятся с «Нантом». Матч состоится 24 ноября, начало — в 19:00 мск.

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