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Ширко — о Дзюбе: достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать

Ширко — о Дзюбе: достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать
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Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился мнением, способен ли форвард Артём Дзюба побить бомбардирский рекорд.

«Зависит от общей карьеры. Если он не был подвержен серьёзным травмам… и ему доверяют руководство и тренер, позволяют выходить на поле, а многие, даже играющие здесь [в ретро-матчах], могли бы спокойно выйти на 15-20 минут. Дзюба же не выполняет огромного объёма работы, он просто находится на острие и ждёт свои моменты.

Играет — и слава богу. Достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать, то достоин. Почему нет? Он же не забрал у кого-то эти голы. А то, что он скандальный… Разные футболисты бывают», — приводит слова Ширко ТАСС.

Напомним, форварду «Акрона» Артёме Дзюбе осталось забить два мяча до повторения рекорда российского футбола.

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