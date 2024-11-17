Ширко — о Дзюбе: достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать

Бывший нападающий сборной России Александр Ширко поделился мнением, способен ли форвард Артём Дзюба побить бомбардирский рекорд.

«Зависит от общей карьеры. Если он не был подвержен серьёзным травмам… и ему доверяют руководство и тренер, позволяют выходить на поле, а многие, даже играющие здесь [в ретро-матчах], могли бы спокойно выйти на 15-20 минут. Дзюба же не выполняет огромного объёма работы, он просто находится на острие и ждёт свои моменты.

Играет — и слава богу. Достоин ли он стать лучшим бомбардиром? Если сможет это сделать, то достоин. Почему нет? Он же не забрал у кого-то эти голы. А то, что он скандальный… Разные футболисты бывают», — приводит слова Ширко ТАСС.

Напомним, форварду «Акрона» Артёме Дзюбе осталось забить два мяча до повторения рекорда российского футбола.