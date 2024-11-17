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«Дикий восторг». Актёр Деревянко — об игре за «Динамо» в матче с «Амкалом»

«Дикий восторг». Актёр Деревянко — об игре за «Динамо» в матче с «Амкалом»
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Актёр Павел Деревянко признался, что получил удовольствие от игры в товарищеском матче с медийным «Амкалом», который проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт — 2:2. Деревянко вышел в стартовом составе бело-голубых и был заменён на 10‑й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

— Есть обида на главного тренера, что заменил вас так рано?
— Я должен был играть пять минут, а играл почти 10. В мои сорок восемь с половиной лет мне немного тяжеловато было. Я уже говорю: «Ребята, меняйте!» А мне никто не сказал, что нужно было мяч выбить. Обиды никакой нет, только восторг дикий. Я благодарю жизнь и, конечно, ФК «Динамо», что мы подружились и что я амбассадор любимого футбольного клуба. В подобные передряги меня включают, очень здорово.

— Перед игрой был мандраж или страх?
— Конечно, волновался. Я мяч не пинал лет 15, что ли. Говорю: «Что я буду делать?» Сказали: «Не волнуйся, кайфанёшь». Завели в раздевалку, сказали: «Давай тебя намажем мазью». Я ещё не отдышался. Круто было, всё по-настоящему. Атмосфера предматчевая… Я наконец побывал в раздевалке с моей любимой командой и с парнями прекрасными. Все меня поддерживали, все улыбались, все говорили «чиназес», — сказал Деревянко в эфире «Матч ТВ».

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