«Дикий восторг». Актёр Деревянко — об игре за «Динамо» в матче с «Амкалом»

Актёр Павел Деревянко признался, что получил удовольствие от игры в товарищеском матче с медийным «Амкалом», который проходит в эти минуты на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. На момент написания новости счёт — 2:2. Деревянко вышел в стартовом составе бело-голубых и был заменён на 10‑й минуте.

— Есть обида на главного тренера, что заменил вас так рано?

— Я должен был играть пять минут, а играл почти 10. В мои сорок восемь с половиной лет мне немного тяжеловато было. Я уже говорю: «Ребята, меняйте!» А мне никто не сказал, что нужно было мяч выбить. Обиды никакой нет, только восторг дикий. Я благодарю жизнь и, конечно, ФК «Динамо», что мы подружились и что я амбассадор любимого футбольного клуба. В подобные передряги меня включают, очень здорово.

— Перед игрой был мандраж или страх?

— Конечно, волновался. Я мяч не пинал лет 15, что ли. Говорю: «Что я буду делать?» Сказали: «Не волнуйся, кайфанёшь». Завели в раздевалку, сказали: «Давай тебя намажем мазью». Я ещё не отдышался. Круто было, всё по-настоящему. Атмосфера предматчевая… Я наконец побывал в раздевалке с моей любимой командой и с парнями прекрасными. Все меня поддерживали, все улыбались, все говорили «чиназес», — сказал Деревянко в эфире «Матч ТВ».