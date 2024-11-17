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Актёр Деревянко пригласил нападающего московского «Динамо» Тюкавина сняться в кино

Актёр Деревянко пригласил нападающего московского «Динамо» Тюкавина сняться в кино
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Российский актёр Павел Деревянко пригласил форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина сняться в кино. В эти минуты проходит товарищеский матч между московским «Динамо» и медийным «Амкалом» на столичном стадионе «ВТБ Арена». На момент написания новости счёт — 2:2. Деревянко вышел в стартовом составе бело-голубых и был заменён на 10‑й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

— Кто из динамовцев мог бы сыграть в кино?
— Знаете кто? [Луис] Чавес! Не знаю, честно говоря. Не рассмотрел, мы мало познакомились. Костя Тюкавин, братское сердце, давай, приходи. Будем вместе делить Мельпомену с тобой. Если честно, не знаю, кто мог бы сняться в кино, — сказал Деревянко в эфире «Матч ТВ».

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