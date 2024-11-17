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Игрок «Амкала» получил серьёзную травму во время матча с «Динамо»

Игрок «Амкала» получил серьёзную травму во время матча с «Динамо»
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Нападающий «Амкала» Степан Костюков получил перелом ноги во время товарищеского матча с московским «Динамо». Игра стартовала сегодня, 17 ноября, в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

Футболист столкнулся с голкипером соперников Андреем Кудравцом в середине первого тайма возле ворот «Динамо». Врачи оказали Костюкову первую помощь на поле, после чего его унесли на носилках. Позднее нападающий опубликовал видео с полностью перебинтованной ногой.

«Динамо» возьмёт на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении московской команды на официальных страницах в социальных сетях.

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