Игрок «Амкала» получил серьёзную травму во время матча с «Динамо»

Нападающий «Амкала» Степан Костюков получил перелом ноги во время товарищеского матча с московским «Динамо». Игра стартовала сегодня, 17 ноября, в 17:00 мск.

Футболист столкнулся с голкипером соперников Андреем Кудравцом в середине первого тайма возле ворот «Динамо». Врачи оказали Костюкову первую помощь на поле, после чего его унесли на носилках. Позднее нападающий опубликовал видео с полностью перебинтованной ногой.

«Динамо» возьмёт на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», — говорится в сообщении московской команды на официальных страницах в социальных сетях.