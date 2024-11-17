Клуб Медиалиги заинтересован в товарищеском матче со сборной Брунея

Руководитель клуба Медиалиги «ФК Банка» Фил Воронин заявил, что приглашает национальную команду Брунея провести товарищеский матч.

«ФК Банка» с удовольствием сыграла бы со сборной Брунея. Это официальное приглашение», — приводит слова Воронина Legalbet.

15 ноября национальная команда России в Краснодаре разгромила Бруней со счётом 11:0 и установила рекорд по количеству голов за один матч. 19 ноября отечественная сборная сыграет с Сирией в Волгограде.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а национальная команда Сирии — 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.