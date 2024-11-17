Молодёжная сборная России разгромила национальную команду Парагвая U20

Завершился товарищеский матч между молодёжной сборной России U18 и национальной командой Парагвая U20. Встреча проходила на выезде в Асунсьоне (Парагвай). Матч завершился победой россиян со счётом 6:2.

В составе национальной команды России хет-триками отличились: Кирилл Чебураков на 26-й, 42-й и 82-й минутах, а также Иван Бобёр на 13-й, 40-й и 57-й минутах встречи.

Напомним, в предыдущем матче, который состоялся 15 ноября, Россия U18 обыграла Парагвай со счётом 1:0

Отметим, что накануне молодёжная сборная в Рио-Де-Жанейро в рамках товарищеского матча вдевятером обыграла бразильский «Ботафого» U23 со счётом 4:1.