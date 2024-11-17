«Ради такого поехал бы». Мостовой согласился пройти стажировку в «Шанхае» Слуцкого

Экс-футболист национальной команды России Александр Мостовой заявил, что он согласен пройти стажировку у Леонида Слуцкого, который возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

«Ради такого, конечно, согласился бы и поехал бы в Китай. Не был там лет 30, почему бы туда не съездить? Сейчас это самая быстро развивающаяся страна. Слуцкий молодец, что согласился меня позвать! Я поехал бы в Шанхай. В футболе всё давным-давно придумано, это истина. Каждый тренер, и в том числе Слуцкий, это знает», — приводит слова Мостового Sport24.

Ранее Леонид Слуцкий признался, что разрешил бы Александру Мостовому у него стажироваться, если бы он об этом попросил.