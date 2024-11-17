Экс-футболист «Локомотива» Гуренко: Батраков напоминает Модрича по манере игры

Экс-защитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Не стал бы говорить о бомбардирских качествах Батракова, потому что у него другие качества значительно более развиты. Он хорошо ведёт игру и мне напоминает Луку Модрича по манере игры, по всем задаткам. Алексей может вырасти в очень большого футболиста. Но я не стал бы выделять только его, хотя он из мальчика стал лидером, что в «Локомотиве» очень непросто», — приводит слова Гуренко Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.