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Латвия — Армения, результат матча 17 ноября 2024, счёт 1:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Гол Сперцяна помог Армении обыграть Латвию в матче Лиги наций
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Завершился матч 6-го тура группы 4 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Латвии и Армении. Игра проходила на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Национальная команда Армении обыграла Латвию со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Окончен
1 : 2
Армения
0:1 Сперцян – 48'     1:1 Улдрикис – 70'     1:2 Миранян – 75'    

На 48-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян открыл счёт. Ответный мяч Латвии на 70-й минуте забил нападающий Робертс Улдрикис. Спустя пять минут победный мяч гостей оформил Артур Миранян — 2:1.

После шести туров группового этапа сборная Латвии набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Армения заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Фарерских Островов (шесть очков) и Северной Македонии (16 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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