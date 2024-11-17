Гол Сперцяна помог Армении обыграть Латвию в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 4 Лиги C Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Латвии и Армении. Игра проходила на стадионе «Сконто» в Риге (Латвия). В качестве главного арбитра встречи выступил Георги Кабаков (Пловдив, Болгария). Национальная команда Армении обыграла Латвию со счётом 2:1.

На 48-й минуте полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян открыл счёт. Ответный мяч Латвии на 70-й минуте забил нападающий Робертс Улдрикис. Спустя пять минут победный мяч гостей оформил Артур Миранян — 2:1.

После шести туров группового этапа сборная Латвии набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Армения заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Фарерских Островов (шесть очков) и Северной Македонии (16 очков).