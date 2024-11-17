Экс-тренер «Сочи» Точилин оценил шансы клуба вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал, возможно ли возвращение клуба в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Они в гонке, отрыв небольшой. Как показывает практика, Первая лига — такой турнир, что две-три победы — и клуб уже в лидерах. Поэтому главное сейчас в концовке постараться сократить разрыв, ну а зимой, наверное, будет усиление и будут исправлять ту ситуацию, которая сложилась. Хотя изначально «Сочи» считался фаворитом турнира.

Надо ли оставлять Морено, если клуб не выйдет в элиту? Это не ко мне вопрос. В клубе есть президент, есть руководители, которые будут смотреть и оценивать его работу. Вот недавно было интервью с президентом, где он сказал, что доволен той работой, которую Морено проводит. Значит, пока всё их устраивает», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, сейчас «Сочи» располагается на пятом месте турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ). В активе у клуба 28 очков по результатам 18 туров.