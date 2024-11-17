«Амкал» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче

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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московское «Динамо» и медийный «Амкал». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч закончился победой гостей со счётом 3:2.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на поле на 89-й минуте, надев капитанскую повязку.

После 15 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Амкал» же является обладателем Кубка Медиалиги 2024 года.