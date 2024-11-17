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«Сочи» вырвал победу у «Тюмени» в концовке матча 19-го тура Первой лиги

«Сочи» вырвал победу у «Тюмени» в концовке матча 19-го тура Первой лиги
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Завершился матч 19-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов из Петрозаводска. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Барт – 90+5'    
Удаления: Карпов – 90+1' / нет

На 90+1-й минуте произошло удаление нападающего «Тюмени» Данила Карпова. Спустя четыре минуты победный мяч «Сочи» забил форвард Руслан Барт.

После 19 сыгранных матчей «Тюмень» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав девять очков. «Сочи» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 31 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Балтика», у которой 39 очков.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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