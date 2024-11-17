Павлюченко — о Модриче: он ещё может года три-четыре поиграть на высшем уровне

Экс-нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался об игре экс-сокомандника Луки Модрича.

«Знаю его физические данные: Лука 100% может ещё года три-четыре поиграть на высшем уровне. Я точно уверен, что это рабочая лошадка. Мне кажется, он вообще никогда не устаёт. Думаю, он может провести два матча в день, и для него это не будет проблемой. Я бы хотел, чтобы он ещё как минимум годика два-три поиграл», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Отметим, что накануне 39-летний полузащитник стал рекордсменом «Реала» по числу матчей в ЛЧ среди хавбеков, опередив Тони Крооса и таким образом став хавбеком, проведшим больше всех игр в Лиге чемпионов в истории «Королевского клуба».