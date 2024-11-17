Медведева — о появлении на поле в игре с «Амкалом»: теперь всем «Динамо» пойдём на каток

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась эмоциями от участия в товарищеском матче между московским «Динамо» и «Амкалом» (2:3).

«Это просто что-то новое, яркая краска моей жизни. Я жутко стесняюсь и мне ужасно некомфортно — от этого прикольно! Я — футболистка, но могу наблюдать за этим только со стороны (смеётся). Спасибо, что тычете микрофоном! Мне с ним и с камерой привычнее.

Не было никаких советов, мне никто ничего не объяснил! Сказали: «Иди играть». И всё (смеётся). Потому что я стою здесь, на бровке — мне с журналистской тусовкой покомфортнее. Страха не было. Не знаю, что вам сказать. В следующий раз всей командой «Динамо» пойдём на каток! Будем катать произвольную программу», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, фигуристка приняла участие в матче и вышла на поле в составе московского «Динамо».