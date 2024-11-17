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Видео: Медведева вышла на поле и надела капитанскую повязку в матче «Динамо» с «Амкалом»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на замену на 89-й минуте матча московского «Динамо» с «Амкалом» (2:3) и надела переданную капитанскую повязку. Она заменила нападающего бело-голубых Вячеслава Грулёва. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Динамо» Москва.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте.

После 15 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Амкал» же является обладателем Кубка Медиалиги 2024 года.