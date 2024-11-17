Академия «ПСЖ» в России должна выплатить 240 тысяч рублей получившему травму ребёнку

Суд обязал официальную академию «Пари Сен-Жермен» в России выплатить компенсацию юному футболисту, который сломал руку во время тренировки. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Неудачная тренировка прошла 7 октября 2023 года. Мальчик выходил один на один с пустыми воротами, но неудачно упал на руку и получил закрытый перлом.

Родители юного футболиста обвинили секцию в несоблюдении норм безопасности. Ребёнку не оказали первую помощь, после травмы он дважды терял сознание, а рядом с манежем не было машины скорой помощи. В академии «ПСЖ» были не согласны с обвинениями. Они считали, что это просто несчастный случай. При этом родителям мальчика предложили компенсацию: три месяца бесплатных занятий после восстановления и комплект формы с фамилией Килиана Мбаппе на спине.

В итоге родителям с помощью адвокатского бюро удалось доказать, что академия «ПСЖ» — это организация, которая оказывает образовательные услуги, а значит, несёт повышенную ответственность и отвечает за безопасность детей во время занятий. Теперь академия должна будет выплатить подростку 240 тыс. рублей.