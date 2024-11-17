Президент «Амкала» Попков прокомментировал победу команды над «Динамо»

Президент «Амкала» Герман Попков высказался о победе в товарищеском матче с московским «Динамо» (3:2).

«Смешанные эмоции. Безумный кайф от игры команды, очень горжусь каждым из ребят. Кайф, когда твоя команда играет именно в футбол против команды РПЛ — смело создаём, забиваем.

Это граничит с большой трагедией, которая произошла на поле в составе «Амкала», — травма Стёпы. Ждём новостей из больницы, его должны прооперировать, будем восстанавливать», — передаёт слова Попкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, нападающий клуба Степан Костюков получил открытый перелом ноги в результате столкновения с вратарём московского «Динамо» в середине первого тайма.