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Президент «Амкала» Попков прокомментировал победу команды над «Динамо»

Президент «Амкала» Попков прокомментировал победу команды над «Динамо»
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Президент «Амкала» Герман Попков высказался о победе в товарищеском матче с московским «Динамо» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

«Смешанные эмоции. Безумный кайф от игры команды, очень горжусь каждым из ребят. Кайф, когда твоя команда играет именно в футбол против команды РПЛ — смело создаём, забиваем.

Это граничит с большой трагедией, которая произошла на поле в составе «Амкала», — травма Стёпы. Ждём новостей из больницы, его должны прооперировать, будем восстанавливать», — передаёт слова Попкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, нападающий клуба Степан Костюков получил открытый перелом ноги в результате столкновения с вратарём московского «Динамо» в середине первого тайма.

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