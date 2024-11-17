Президент «Амкала» Попков: «Динамо» очень круто работает в медиа

Президент медийного «Амкала» Герман Попков после товарищеского матча с московским «Динамо» (3:2) высказался о работе медиа в столичном клубе.

«Динамо» очень круто работает в медиа. Я их болельщик, слежу за ними в соцсетях, они работают на молодую аудиторию. Успех, что большое количество молодёжи пришло болеть за «Динамо», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на поле на 89-й минуте, надев капитанскую повязку.