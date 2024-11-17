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Президент «Амкала» Попков: мы доказываем, что с медиафутболом нужно считаться

Президент «Амкала» Попков: мы доказываем, что с медиафутболом нужно считаться
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Президент «Амкала» Герман Попков высказался о прошедшем товарищеском матче с московским «Динамо». Победу в нём одержал клуб медиалиги со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

«Мы периодически доказываем, что с медиафутболом нужно считаться, собирая огромное количество людей на трибунах, проводя суперматчи, обыгрывая профессиональные команды в Кубке России и товарищеских встречах, как с «Динамо».

Мне кажется, каждый раз мы потихоньку идём всё выше и выше. Не сказал бы, что мы рвёмся туда, мы другие, но показываем, что местами не слабее», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, встреча клубов проходила сегодня, 17 ноября, на «ВЭБ Арене» в Москве.

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