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Италия — Франция. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Италия – Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 22:45

Италия — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Италии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает первое место. Франция заработала 10 очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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