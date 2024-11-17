Италия — Франция: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 17 ноября, состоится матч 6-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Италии и Франции. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Славко Винчич (Марибор, Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает первое место. Франция заработала 10 очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).