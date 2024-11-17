Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о поражении «Амкалу»: такой результат бьёт по самолюбию

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о товарищеском матче с медийным «Амкалом» (2:3). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Конечно, такой результат бьёт по самолюбию. «Динамо» любым составом должно выигрывать такие матчи. Считаю, мы могли показать себя гораздо лучше. Недопустимо, как мы выступали в отдельных эпизодах в обороне. С другой стороны, «Амкал» показал высокий уровень футбола, мотивацию и добился результата. Можно сказать, они отыгрались за матч двухлетней давности», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на поле на 89-й минуте, надев капитанскую повязку.