В «Динамо» не исключили проведение матча с «БроукБойз»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, с какой командой футбольной медиалиги возможно проведение ещё одного товарищеского матча.

«Не исключаем матч с «БроукБойз». Общение есть всегда», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Накануне подопечные Марцела Лички проиграли в товарищеском матче с ФК «Амкал» о счётом 2:3.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.