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В «Динамо» не исключили проведение матча с «БроукБойз»

В «Динамо» не исключили проведение матча с «БроукБойз»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, с какой командой футбольной медиалиги возможно проведение ещё одного товарищеского матча.

«Не исключаем матч с «БроукБойз». Общение есть всегда», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Накануне подопечные Марцела Лички проиграли в товарищеском матче с ФК «Амкал» о счётом 2:3.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

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