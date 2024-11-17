В «Динамо» не исключили проведение матча с «БроукБойз»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, с какой командой футбольной медиалиги возможно проведение ещё одного товарищеского матча.
«Не исключаем матч с «БроукБойз». Общение есть всегда», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Накануне подопечные Марцела Лички проиграли в товарищеском матче с ФК «Амкал» о счётом 2:3.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10' 1:1 Пичугин – 18' 1:2 Карпов – 22' 2:2 Гладышев – 45' 2:3 Пичугин – 47'
На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.
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