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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: будем думать, как дальше задействовать Мостового в работе

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: будем думать, как дальше задействовать Мостового в работе
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о задействии экс-футболиста сборной России Александра Мостового в столичном клубе после его прошедшей стажировки.

«Александр Мостовой присутствовал на игре с «Амкалом». Он теперь перешёл на стажировку из спортивного блока в коммерческий. Это шутка. В рамках микроцикла к матчу с «Пари НН» он находился на стажировке. Но мы продолжили с ним общение. Ему нравится взаимодействовать с нами. Александр пришёл на этот матч, ждём его и на следующем. Будем думать, как его дальше задействовать в работе с «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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