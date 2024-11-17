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Пивоваров объяснил появление на поле Евгении Медведевой в матче «Динамо» — «Амкал»

Пивоваров объяснил появление на поле Евгении Медведевой в матче «Динамо» — «Амкал»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как появилась идея пригласить двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Евгению Медведеву поучаствовать в товарищеском матче с «Амкалом» (2:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

«Приглашение Евгении Медведевой — больше медийная составляющая это1 встречи. Это всё-таки шоу-матч, а Женя — наш амбассадор, болельщица «Динамо». Она хотела принять участие в этой игре, поздравляем её с футбольным дебютом. Она успела сразу после своего ледового шоу приехать на матч — настолько она хотела», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, фигуристка появилась на поле в конце второго тайма, надев капитанскую повязку.

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