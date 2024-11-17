Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы хотим взаимодействовать с медиафутболом

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о взаимодействии медиафутбола в столичном клубе.

«Прорабатываются ещё взаимодействия с медиафутболом. Вы знаете, что игра с «Амкалом» не первая, уже были матчи, проводили МКС. Есть дальнейшие планы развития. Ждите новостей. Мы хотим взаимодействовать с медиафутбольными командами, с их аудиторией — она молодая, в том числе является для нас целевой. «Динамо» продолжит эту работу», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 15 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.