Пивоваров — об участии Деревянко в игре «Динамо» — «Амкал»: он сказал, что чуть не умер

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об игре российского актёра Павла Деревянко в товарищеском матче с медийным «Амкалом» (2:3). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

«Павел Деревянко провёл больше времени на поле, чем планировалось. Конечно, ему было тяжело, он сказал, что чуть не умер, но многие его поддерживали», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на поле на 89-й минуте, надев капитанскую повязку.

После 15 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Амкал» же является обладателем Кубка Медиалиги 2024 года.