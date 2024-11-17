Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы подключимся к эпизоду с Костюковым и окажем содействие

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал эпизод с травмой игрока «Амкала» Степана Костюкова в первом тайме товарищеского матча (2:3).

«Инициатива о помощи в лечении Костюкову родилась естественным образом, когда мы увидели эти кадры. Конечно, очень драматическая история. Жалко, что это произошло в дружеском матче. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь футболисту пройти лечение и быстрее реабилитироваться. Травма очень тяжёлая. Медицинский штаб получил все соответствующие поручения. Мы максимально подключимся к этому эпизоду и окажем содействие футболисту, чтобы молодой парень вернулся в футбол как можно скорее», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.