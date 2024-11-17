Гендиректор «Динамо» Пивоваров: мы подключимся к эпизоду с Костюковым и окажем содействие
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал эпизод с травмой игрока «Амкала» Степана Костюкова в первом тайме товарищеского матча (2:3).
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10' 1:1 Пичугин – 18' 1:2 Карпов – 22' 2:2 Гладышев – 45' 2:3 Пичугин – 47'
«Инициатива о помощи в лечении Костюкову родилась естественным образом, когда мы увидели эти кадры. Конечно, очень драматическая история. Жалко, что это произошло в дружеском матче. Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь футболисту пройти лечение и быстрее реабилитироваться. Травма очень тяжёлая. Медицинский штаб получил все соответствующие поручения. Мы максимально подключимся к этому эпизоду и окажем содействие футболисту, чтобы молодой парень вернулся в футбол как можно скорее», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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