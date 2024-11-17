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Гендиректор «Динамо» Пивоваров отреагировал на негативные слова Лещука о медиафутболе

Гендиректор «Динамо» Пивоваров отреагировал на негативные слова Лещука о медиафутболе
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слова голкипера клуба Игоря Лещука о матче с «Амкалом» (2:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

— Лещук негативно высказывался о медиафутболе.
— Это мнение Игоря, его должен комментировать он сам. Цель матча с «Амкалом» — работа с аудиторией. Мы видим, что она даёт свои результаты. Матч был хорошо анонсирован, являлся одним из важнейших инфоповодов всей недели. Пришло довольно большое количество людей для этого времени года, цифра выше, чем на регулярных матчах, которые не являются цирком или шоу, по мнению Игоря. У нас увеличивается аудитория в социальных сетях клуба, поэтому определённый результат достигнут», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, накануне вратарь «Динамо» Лещук негативно высказался о товарищеском матче. Он заявил, что футболисты не являются артистами и не должны принимать участия в подобных мероприятиях.

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