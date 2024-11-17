Гендиректор «Динамо»: у иностранцев не должно быть вопросов про «Амкал» — «С кем играем?»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал, что думают иностранные футболисты бело-голубых о матче с медийной командой «Амкал» (2:3). Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

— Не возникают ли вопросы у иностранцев про «Амкал» — «С кем мы играем?»

— Даже с точки зрения результата соперник показал спортивный уровень, достаточный для товарищеского матча. Думаю, такие вопросы не должны возникать, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 10-й минуте полузащитник «Динамо» Денис Макаров открыл счёт. Ответный мяч «Амкала» забил нападающий Максим Пичугин, реализовав 11-метровый удар. Вывел гостей вперёд спустя четыре минуты хавбек Антон Карпов. Сравнял счёт на 45-й минуте форвард Ярослав Гладышев. Победный мяч медийного клуба на 47-й минуте забил снова Пичугин, оформив дубль во встрече.

Актёр Павел Деревянко начал матч в стартовом составе и был заменён на 10-й минуте. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла на поле на 89-й минуте, надев капитанскую повязку.

После 15 сыгранных матчей московское «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Амкал» же является обладателем Кубка Медиалиги 2024 года.