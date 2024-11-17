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Гендиректор «Динамо»: сложно сказать, что было интереснее: с «Амкалом» или Россия — Бруней

Гендиректор «Динамо»: сложно сказать, что было интереснее: с «Амкалом» или Россия — Бруней
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сравнил товарищеский матч с Амкалом (2:3) и встречу национальных команд России и Брунея (11:0), которая прошла накануне, 15 ноября.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 3
Амкал
Россия
1:0 Макаров – 10'     1:1 Пичугин – 18'     1:2 Карпов – 22'     2:2 Гладышев – 45'     2:3 Пичугин – 47'    

«Мы не проводили сравнение матчей «Динамо» — «Амкал» и Россия — Бруней. Можно это сделать, но сегодня посещаемость для Москвы высокая для этого времени года. Мне сложно сказать, что было интереснее, поскольку я больше следил за реакцией на афишу «Динамо» — «Амкал», на котировки. Мой фокус был на этом матче», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что встречу Россия — Бруней в Краснодаре посетили около 27 тыс. болельщиков.

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