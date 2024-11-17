Гендиректор «Динамо»: сложно сказать, что было интереснее: с «Амкалом» или Россия — Бруней

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров сравнил товарищеский матч с Амкалом (2:3) и встречу национальных команд России и Брунея (11:0), которая прошла накануне, 15 ноября.

«Мы не проводили сравнение матчей «Динамо» — «Амкал» и Россия — Бруней. Можно это сделать, но сегодня посещаемость для Москвы высокая для этого времени года. Мне сложно сказать, что было интереснее, поскольку я больше следил за реакцией на афишу «Динамо» — «Амкал», на котировки. Мой фокус был на этом матче», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что встречу Россия — Бруней в Краснодаре посетили около 27 тыс. болельщиков.