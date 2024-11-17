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Леонид Слуцкий рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Китае

Леонид Слуцкий рассказал, сколько ему нужно денег для комфортной жизни в Китае
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, сколько тратит в месяц для комфортной жизни в Китае. Специалист работает в китайском чемпионате почти год.

— Сколько денег ежемесячно нужно вам в Шанхае для комфортной жизни?
— Достаточно много, потому что я живу в дорогом, хорошем, богатом отеле, мне приходится доплачивать за свой собственный комфорт. Думаю, мне в Шанхае нужно для хорошей, комфортной жизни порядка € 7-8 тыс., — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого занял второе место в турнирной таблице китайского чемпионата.

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