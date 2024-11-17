Видео: полузащитник «Черноморца» забил гол со своей половины поля в матче с «Родиной»

Полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев открыл счёт в матче 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) с «Родиной».

33-летний полузащитник новороссийской команды забил первый гол со своей половины поля на 23-й минуте встречи. Счёт 1:0 в пользу гостей игры.

Напомним, встреча проходит в Москве в эти минуты. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Бригаду арбитров возглавляет Ранэль Зияков (Набережные Челны).

Сейчас лидером турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ) является калининградская «Балтика» с 39 очками. «Черноморец» заработал 27 очков и на текущий момент идёт в таблице шестым, а у «Родины» в активе 24 очка и 10-е место в таблице.