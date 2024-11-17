Билялетдинов назвал причину низкой результативности Тюкавина в текущем сезоне РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В «Динамо» достаточно рано распались связи среди футболистов, которые вместе росли и играли в академии клуба. Всё-таки когда присутствует единомыслие на поле, тогда партнёры помогают раскрываться друг другу. У «Динамо» было три ярких воспитанника в последние годы: Грулёв, Захарян и Тюкавин. И их не хватило.

Захарян на пике был продан, а у Грулёва — постоянные травмы. И все эти связи распались. А Тюкавин в этом плане очень зависимый футболист. Но Костя всё равно молодец. Он двигается вперёд, пытается притираться к партнёрам, чтобы его понимали», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.