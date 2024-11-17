Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Франция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он так себя защищает». Спивак — о заявлении Соболева про голы

«Он так себя защищает». Спивак — о заявлении Соболева про голы
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Спивак прокомментировал высказывание форварда сине-бело-голубых Александра Соболева о собственных голах.

— Нормально ли такое заявление для нападающего?
— Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [ассиста], то это тоже сойдёт.

— Может, это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.
— Я думаю, что да.

— Сколько голов ждёте от Соболева в нынешнем чемпионате России?
— Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.

— Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?
— Нет, при чём тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы футболисты играли в «Зените».

— Сколько Соболев всё-таки может забить за сезон?
— Я не слежу за ним, не вижу в нём бомбардира. Может, он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. [Артём] Дзюба и Соболев — это две большие разницы.

— В пользу Дзюбы?
— Конечно, — приводит слова Спивака «Спорт день за днем».

Напомним, Соболев сообщил, что он никогда не ставит перед собой цели забивать голы. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за клуб восемь матчей в РПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Материалы по теме
Эксклюзив
Соболев — об игре с «Фенербахче»: кайф! Очень скучаем по таким матчам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android