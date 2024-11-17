«Он так себя защищает». Спивак — о заявлении Соболева про голы

Экс-полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Спивак прокомментировал высказывание форварда сине-бело-голубых Александра Соболева о собственных голах.

— Нормально ли такое заявление для нападающего?

— Наверное, нет. Нападающий должен забивать. Если он будет отдавать по два-три [ассиста], то это тоже сойдёт.

— Может, это он так себя защищает? Соболев не забивал в РПЛ с апреля.

— Я думаю, что да.

— Сколько голов ждёте от Соболева в нынешнем чемпионате России?

— Я абсолютно не жду, не вижу его игроком основного состава.

— Вы вообще не хотели бы, чтобы Соболев играл в «Зените»?

— Нет, при чём тут это. Мне кажется, есть посильнее игроки. Я не вижу его в основном составе. Его купили… Я никогда не против, чтобы футболисты играли в «Зените».

— Сколько Соболев всё-таки может забить за сезон?

— Я не слежу за ним, не вижу в нём бомбардира. Может, он раньше много забивал, но я за ним вообще не следил. [Артём] Дзюба и Соболев — это две большие разницы.

— В пользу Дзюбы?

— Конечно, — приводит слова Спивака «Спорт день за днем».

Напомним, Соболев сообщил, что он никогда не ставит перед собой цели забивать голы. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за клуб восемь матчей в РПЛ, в которых не сумел отметиться результативными действиями.