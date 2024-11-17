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Защитник «Ахмата» — об Адиеве: он — наш местный, чеченец. Уважение — прежде всего

Защитник «Ахмата» — об Адиеве: он — наш местный, чеченец. Уважение — прежде всего
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Защитник «Ахмата» Арсен Адамов рассказал, в каких отношениях он остался с бывшим главным тренером клуба Магомедом Адиевым после его ухода.

«В каких отношениях остался с Адиевым? В хороших. После отставки я ему написал, поблагодарил за работу. Он — наш местный, чеченец. Уважение — прежде всего», — приводит слова Адамова «РБ Спорт».

Напомним, наставник покинул «Ахмат» в сентябре текущего года. Он проработал в должности главного тренера с апреля текущего года.

Сейчас грозненский «Ахмат» находится на предпоследнем, 15-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги (РПЛ). В активе у клуба девять очков по результатам 15 туров.

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