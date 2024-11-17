Агент форварда «Эр-Рияда» Конате: в России только «Зенит» потянул бы зарплату Мохамеда

Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Эр-Рияда» Мохамеда Конате, рассказал, что его клиент много зарабатывает в Саудовской Аравии, и в России такую же зарплату ему мог бы предложить только санкт-петербургский «Зенит».

«Российские клубы с удовольствием пригласили бы Конате, уверен. Но я на днях разговаривал с президентом клуба, они очень довольны Мохамедом. «Эр-Рияд» очень неплохо выступает, особенно если сравнивать их бюджет с другими клубами, и Конате приносит огромную пользу. Тренер также им очень доволен. Да, проиграли команде Роналду, но там Мохамед на 15-й минуте получил травму, и его заменили. Он очень хорошо зарабатывает, в России его зарплату мог бы потянуть только «Зенит», но даже если бы последовало предложение, его бы не отдали», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Конате сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3 млн.