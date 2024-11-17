Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан Черчесова со счётом 5:0

Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Норвегии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Яспер Вергот (Бельгия). Национальная команда Норвегии разгромила Казахстан со счётом 5:0.

В матче отличились футболисты сборной Норвегии: Эрлинг Холанд (хет-трик), Александр Сёрлот, Антонио Нуса.

После шести туров группового этапа сборная Норвегии набрала 13 очков и занимает первое место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (восемь очков) и Австрии (11 очков).