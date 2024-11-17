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Норвегия — Казахстан, результат матча 17 ноября 2024, счёт 5:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Хет-трик Холанда помог Норвегии разгромить Казахстан Черчесова со счётом 5:0
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Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Норвегии и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Уллевол» в Осло (Норвегия). В качестве главного арбитра встречи выступил Яспер Вергот (Бельгия). Национальная команда Норвегии разгромила Казахстан со счётом 5:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23'     2:0 Холанд – 37'     3:0 Сёрлот – 41'     4:0 Холанд – 71'     5:0 Нуса – 76'    

В матче отличились футболисты сборной Норвегии: Эрлинг Холанд (хет-трик), Александр Сёрлот, Антонио Нуса.

После шести туров группового этапа сборная Норвегии набрала 13 очков и занимает первое место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (восемь очков) и Австрии (11 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
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