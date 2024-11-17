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«Черноморец» победил «Родину» в матче 19-го тура Первой лиги

«Черноморец» победил «Родину» в матче 19-го тура Первой лиги
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Завершился матч между новороссийским «Черноморцем» и московской «Родиной» в рамках 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) сезона-2024/2025. Итоговый счёт — 1:0 в пользу гостей поля.

Россия — Мелбет Первая лига . 19-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
0 : 1
Черноморец
Новороссийск
0:1 Акбашев – 24'    

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны).

Автором единственного гола стал полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев, который забросил мяч в ворота соперника со своей половины поля на 24-й минуте встречи.

Таким образом, «Черноморец» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. В активе у клуба 30 очков. Московская «Родина» расположилась на 10-м месте. Команда заработала 24 очка.

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