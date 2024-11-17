«Черноморец» победил «Родину» в матче 19-го тура Первой лиги

Завершился матч между новороссийским «Черноморцем» и московской «Родиной» в рамках 19-го тура Первой лиги (ФНЛ) сезона-2024/2025. Итоговый счёт — 1:0 в пользу гостей поля.

Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Ранэль Зияков (Набережные Челны).

Автором единственного гола стал полузащитник «Черноморца» Роман Акбашев, который забросил мяч в ворота соперника со своей половины поля на 24-й минуте встречи.

Таким образом, «Черноморец» поднялся на шестую строчку турнирной таблицы Первой лиги. В активе у клуба 30 очков. Московская «Родина» расположилась на 10-м месте. Команда заработала 24 очка.