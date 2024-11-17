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Англия — Ирландия, результат матча 17 ноября 2024, счёт 5:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Англии разгромила Ирландию в матче Лиги наций
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Завершился матч 6-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Англии и Ирландии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Национальная команда Англии разгромила Ирландию со счётом 5:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Англия
Окончен
5 : 0
Ирландия
1:0 Кейн – 53'     2:0 Гордон – 56'     3:0 Галлахер – 58'     4:0 Боуэн – 76'     5:0 Харвуд-Беллис – 79'    
Удаления: нет / Скэйлз – 51'

В матче отличились футболисты сборной Англии: Гарри Кейн (пенальти), Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн, Тейлор Харвуд-Беллис.

Также на 51-й минуте был удалён защитник Ирландии Лиам Скэйлз.

После шести туров группового этапа сборная Англии набрала 15 очков и занимает первое место. Ирландия заработала шесть очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Финляндии (0 очков) и Греции (15 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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