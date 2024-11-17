Сборная Англии разгромила Ирландию в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Англии и Ирландии. Игра проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эрик Ламбрехтс (Бельгия). Национальная команда Англии разгромила Ирландию со счётом 5:0.

В матче отличились футболисты сборной Англии: Гарри Кейн (пенальти), Энтони Гордон, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн, Тейлор Харвуд-Беллис.

Также на 51-й минуте был удалён защитник Ирландии Лиам Скэйлз.

После шести туров группового этапа сборная Англии набрала 15 очков и занимает первое место. Ирландия заработала шесть очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Финляндии (0 очков) и Греции (15 очков).