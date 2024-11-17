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Австрия — Словения, результат матча 17 ноября 2024, счёт 1:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Австрия поделила очки со сборной Словении в матче Лиги наций
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Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Словении. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Словения
1:0 Шмид – 27'     1:1 Черин – 82'    

На 27-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид открыл счёт. Ответный мяч Словении забил хавбек Адам Черин.

После шести туров группового этапа сборная Австрии набрала 11 очков и занимает второе место. Словения заработала восемь очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Казахстана (одно очко) и Норвегии (13 очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
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