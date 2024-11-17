Австрия поделила очки со сборной Словении в матче Лиги наций

Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Словении. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

На 27-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид открыл счёт. Ответный мяч Словении забил хавбек Адам Черин.

После шести туров группового этапа сборная Австрии набрала 11 очков и занимает второе место. Словения заработала восемь очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Казахстана (одно очко) и Норвегии (13 очков).