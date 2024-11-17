Австрия поделила очки со сборной Словении в матче Лиги наций
Поделиться
Завершился матч 6-го тура группы 3 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Словении. Игра проходила на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене (Австрия). В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг (Борленге, Швеция). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Австрия
Окончен
1 : 1
Словения
1:0 Шмид – 27' 1:1 Черин – 82'
На 27-й минуте полузащитник сборной Австрии Романо Шмид открыл счёт. Ответный мяч Словении забил хавбек Адам Черин.
После шести туров группового этапа сборная Австрии набрала 11 очков и занимает второе место. Словения заработала восемь очков и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Казахстана (одно очко) и Норвегии (13 очков).
Комментарии
- 17 ноября 2024
-
22:24
-
22:14
-
21:54
-
21:52
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
20:48
-
20:37
-
20:32
-
20:19
-
20:18
-
20:11
-
20:08
-
20:05
-
20:04
-
20:00
-
19:58
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:44
-
19:43
-
19:36
-
19:32
-
19:25
-
19:21
-
19:13
-
19:04
-
18:57
-
18:54
-
18:34