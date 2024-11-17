Италия — Франция: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Сегодня, 17 ноября, в матче 6-го тура группы 2 Лиги A Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Франции. Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет видеосервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы играющих команд:

Италия: Викарио, Ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Камбьязо, Фраттези, Локателли, Тонали, Димарко, Барелла, Ретеги.

Франция: Меньян, Кунде, Конате, Салиба, Динь, Гендузи, Коне, Рабьо, Нкунку, Тюрам, Коло Муани.

После пяти туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает первое место. Франция заработала 10 очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (одно очко) и Бельгии (четыре очка).