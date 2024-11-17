Сборная Казахстана при Черчесове установила антирекорд Лиги наций с общей разницей 0:15
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Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова установила антирекорд Лиги наций по общему количеству пропущенных голов — 0:15. Накануне национальная команда проиграла сборной Норвегии в рамках 6-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА со счётом 0:5.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23' 2:0 Холанд – 37' 3:0 Сёрлот – 41' 4:0 Холанд – 71' 5:0 Нуса – 76'
Таким образом, казахстанская национальная команда не выиграла ни одного матча из шести в текущем сезоне, лишь один раз оформив ничью и потерпев пять поражений. По результатам всех встреч сборная Казахстана вылетает из дивизиона B и отправляется в квартет C.
Напомним, российский тренер Станислав Черчесов возглавил сборную в июне текущего года.
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