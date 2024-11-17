Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела пятое поражение подряд

Сегодня, 17 ноября, национальная команда Казахстана разгромно проиграла сборной Норвегии со счётом 0:5. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в пятый раз подряд потерпели поражение.

В матче отличились футболисты сборной Норвегии: Эрлинг Холанд (хет-трик), Александр Сёрлот, Антонио Нуса.

После шести туров группового этапа сборная Норвегии набрала 13 очков и занимает первое место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (восемь очков) и Австрии (11 очков).

Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.