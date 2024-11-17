Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела пятое поражение подряд
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Сегодня, 17 ноября, национальная команда Казахстана разгромно проиграла сборной Норвегии со счётом 0:5. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в пятый раз подряд потерпели поражение.
Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23' 2:0 Холанд – 37' 3:0 Сёрлот – 41' 4:0 Холанд – 71' 5:0 Нуса – 76'
В матче отличились футболисты сборной Норвегии: Эрлинг Холанд (хет-трик), Александр Сёрлот, Антонио Нуса.
После шести туров группового этапа сборная Норвегии набрала 13 очков и занимает первое место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (восемь очков) и Австрии (11 очков).
Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.
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