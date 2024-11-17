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Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела пятое поражение подряд

Сборная Казахстана под руководством Черчесова потерпела пятое поражение подряд
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Сегодня, 17 ноября, национальная команда Казахстана разгромно проиграла сборной Норвегии со счётом 0:5. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова в пятый раз подряд потерпели поражение.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
5 : 0
Казахстан
1:0 Холанд – 23'     2:0 Холанд – 37'     3:0 Сёрлот – 41'     4:0 Холанд – 71'     5:0 Нуса – 76'    

В матче отличились футболисты сборной Норвегии: Эрлинг Холанд (хет-трик), Александр Сёрлот, Антонио Нуса.

После шести туров группового этапа сборная Норвегии набрала 13 очков и занимает первое место. Казахстан заработал одно очко и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Словении (восемь очков) и Австрии (11 очков).

Российский специалист Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана в июне текущего года.

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